Подмосковье 18 мая 2023, 10:53 Парк тигров откроется в Можайске 27 мая

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Тигров можно будет увидеть в сафари-парке в Можайске с 27 мая. Два четырехмесячных тигренка уже осваивают новую территорию.

Первыми с тигрятами познакомились ветеринары. Животные прошли осмотр, взвешивание и получили рекомендации по рациону питания и режиму дня.

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Одного из них уже выпустили на прогулку. В сафари-парке созданы все условия для того, чтобы дикие животные росли и развивались в естественной среде.

Сафари-парк в Можайском округе является одним из проектов общества «Амурский тигр». Он участвует в программах по сохранению и размножению диких видов животных. Правила для посетителей строгие — нельзя сходить с тропы, шуметь, кормить животных своей едой.

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