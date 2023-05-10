Подмосковье 10 мая 2023, 18:35 Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде благоустроят к августу министерство благоустройства

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В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде приступили к строительству экстрим-зоны. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Скитские пруды — излюбленное место отдыха сергиевопосадцев. В 2019–2020 годах мы уже обновляли инфраструктуру парка. В этом году здесь обустроим территорию для отдыха молодежи — экстрим-зону общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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К августу в парке обустроят экстрим-зону со скейт-парком и памп-треком. Также там расположатся информационные стенды, урны, велопарковки и фонари.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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