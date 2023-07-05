Подмосковье 05 июля 2023, 18:24 Парк «Ривьера» в Можайске стал точкой притяжения для активного отдыха — Андрей Воробьев Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка «Ривьера» в Можайске

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Благоустроенный парк «Ривьера» — популярное место для отдыха в Можайске. Его история началась еще в 50-х годах прошлого века, когда вдоль реки высадили липы и клены. За прошлые два года парк заметно преобразили, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, всегда есть справедливый запрос на комфортный и интересный отдых, доступный рядом с домом.

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«Поэтому стараемся каждый год благоустраивать общественные территории, создавать новые пространства. Парк „Ривьера“ в Можайске — любимое место отдыха горожан и тех, кто сюда приезжает», — отметил Андрей Воробьев.

В прошлом месяце для жителей Подмосковья провели опрос о благоустройстве парков, чтобы понять, как еще их облагородить и сделать комфортнее.

Спасибо жителям за инициативность и внимательный подход к благоустройству. В июне мы проводили опрос в парках — как дальше развивать, что улучшить, какие активности добавить. Андрей Воробьев

Вместе с тем, как отметил губернатор, важно привлекать в парки малый бизнес и поддерживать его льготами.

«Создавать возможности для размещения тележек с мороженым и водой, фуд-траков, прокатов велосипедов и самокатов. Главное, чтобы точки органично вписывались в пространство и не вредили природе», — добавил глава Подмосковья.

Для любителей активного отдыха

Любители активного отдыха могут найти в «Ривьере» велотрассу и лыжероллерную трассу. Обустроили комфортный прогулочный маршрут.

«Я раньше нигде не видел такого, чтобы лыжероллерная трасса, велодорожка и пешеходная часть были отделены друг от друга. И освещение здесь тоже разное: для велосипедистов — одно, для лыжероллеров — другое», — рассказал тренер по лыжным гонкам Андрей Голицын.

В «Ривьере» установили современные детские площадки, беседки, разбили газоны, высадили деревья и кустарники.

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