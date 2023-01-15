Подмосковье 15 января 2023, 21:01 Парк «Река времени» в Лобне проверили на чистоту дорог и тротуаров

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В Лобне проверили, насколько хорошо городские службы убирают снег и обрабатывают тропинки от наледи. Сотрудники администрации начали с популярного у местных жителей парка «Река времени».

«Парк по общему обходу считаем в удовлетворительном состоянии. Есть небольшие замечания: наросты льда, местами скользко. Но в целом ходить удобно, с колясками прогуливаться тоже удобно», — заявил директор «Управления по работе с территориями» Лобни Виталий Евстегнеев.

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По его словам, с приходом положительных температур работники начнут чистить плитку до основания. При этом парк каждый день подметают, тропинки обрабатывают от наледи, урны и скамейки чистят от снега.

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Дороги и тротуары каждый день убирают порядка 50 дворников и 23 единицы техники. Во время проверки сотрудники администрации обратили внимание на остановки.

«В некоторых местах были выявлены скопления снега. Все замечания были приняты и в ближайшее время будут устранены подрядными организациями, которые занимаются уборкой дорог в городе Лобня», — сообщил начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства округа Дмитрий Нижегородов.

Собранный снег утилизируют на специально оборудованной площадке. Также на дорогах Лобни не используют химреагенты — только пескосоляную смесь.

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