Подмосковье 13 марта 2024, 18:25 Парк «Река времени» в Лобне подготовили к весенне-летнему сезону Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня идет активная подготовка общественных пространств к теплому сезону. В парке «Река времени» привели в порядок игровое оборудование на детских площадках.

Работники коммунального хозяйства восстановили в парке информационный щит, ранее поврежденный вандалами, а также убрали надписи и рисунки с лавочек и урн. Дорожки парка обработали противогололедной смесью.

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Глава округа сообщила в своем Telegram-канале, что на мемориале «Звонница» временно укрыли памятник «Детям — узникам фашизма», который вскоре реконструируют.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Добавим, что парк Киово подготовят к предстоящим масленичным гуляниям. Праздник состоится 17 марта и начнется в 12:00.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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