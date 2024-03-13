13 марта 2024, 18:25
Парк «Река времени» в Лобне подготовили к весенне-летнему сезону
В городском округе Лобня идет активная подготовка общественных пространств к теплому сезону. В парке «Река времени» привели в порядок игровое оборудование на детских площадках.
Работники коммунального хозяйства восстановили в парке информационный щит, ранее поврежденный вандалами, а также убрали надписи и рисунки с лавочек и урн. Дорожки парка обработали противогололедной смесью.
Реклама
Глава округа сообщила в своем Telegram-канале, что на мемориале «Звонница» временно укрыли памятник «Детям — узникам фашизма», который вскоре реконструируют.
Добавим, что парк Киово подготовят к предстоящим масленичным гуляниям. Праздник состоится 17 марта и начнется в 12:00.
Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Лобня
Парки
Реклама
Реклама