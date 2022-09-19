Площадки для игр и спорта появились в парке «Река времени» в Лобне после благоустройства | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Площадки для игр и спорта появились в парке «Река времени» в Лобне после благоустройства

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Новый парк и галерею славы открыли в Лобне ко Дню города в минувшие выходные. В новой точке притяжения обустроили пешеходные аллеи, места для игр и занятий спортом, а также зоны отдыха.

Лобне исполнился 61 год.Праздник прошел под девизом «Любимый. Родной. Наш», который выбрали путем онлайн-голосования. В выходные прошли выступления местных творческих коллективов и чествование заслуженных жителей. Кроме того, для жителей провели мастер-классы, автобусную экскурсию, открыли театральный сезон, выставку «Цветущий город», галерею славы и новую точку притяжения.

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В парке «Река времени» провели озеленение, установили качели, навесы, скамейки и урны. В ходе благоустройства использовали натуральные материалы — камень и дерево.

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Галерею славы в Центральном парке культуры и отдыха традиционно обновляют в четь Дня города. Тех, кто появится на ней, выбирали местные депутаты.

Временно исполняющий обязанности главы Игорь Демешко обратился к жителям с поздравлениями и целями на будущее. Он отметил важность развития социальной инфраструктуры, строительство школ и благоустройство.

«Уверен, вместе мы сделаем Лобню лучше и комфортнее для жизни», — заявил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил школы в Солнечногорске и Бронницах.

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