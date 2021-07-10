Парк разобьют на территории бывшего детсада в Краснознаменске

На территории бывшего детского садика в Краснознаменске появится новый парк. Землю передали из федеральной собственности в муниципальную.

«В феврале были переданы 19 объектов недвижимости, среди которых здание сада, беседки, изолятор и пищеблок, а также необходимая инфраструктура, а в мае завершилась передача земельного участка площадью 9,8 га под этими объектами. На данной территории планируется благоустройство парка, которое будет осуществляться при поддержке правительства Московской области», — приводит пресс-служба имущественных отношений Московской области слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

На этой неделе в Краснознаменске прошла выездная рабочая встреча Минмособлимущества по вопросам распоряжения недвижимостью. ее участники проверили выполнение плана осмотров земельным контролем Краснознаменска, исполнение плана по распоряжению муниципальным имуществом и работу по благоустройству территории бывшего детского сада.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что передача детсада из федеральной собственности в муниципальную стало возможным благодаря взаимодействию региональных и муниципальных органов власти с ТУ Росимущества в Подмосковье.