Парк Победы в Волоколамске благоустроят во второй половине ноября | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 16:39 Парк Победы в Волоколамске благоустроят во второй половине ноября

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Благоустройство парка Победы в Волоколамске завершили на 80%. Его планируют открыть для посетителей во второй половине ноября, рассказал глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин.

Министр заявил, что парк уже изменился в лучшую сторону. В нем появились пешеходные дорожки, современное освещение и камеры видеонаблюдения, на территории провели озеленение.

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Сейчас рабочие завершают обустройство детской площадки и воркаут-зоны, продолжают устанавливать ограждения для выгула собак, строить сцену и амфитеатр, а также настил для занятий йогой. В ближайшее время в парке появятся скамейки, диваны, стулья, шкаф для буккроссинга, кормушки для птиц и другие объекты.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.