Парк Победы в центре Волоколамска благоустроят этим летом

В подмосковном Волоколамске проводятся работы по реконструкции парке Победы на Школьной улице. Это небольшой уютный парк в самом центре города, который пользуется популярностью у местных жителей. Скоро он откроется в обновленном варианте.

«В этом году проведем масштабную реконструкцию данной территории. После благоустройства у жителей появится возможность активно проводить здесь время, играть и заниматься спортом. Завершить работы планируем к концу августа», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Пространство парка решили разделить на части, на каждой из которых будет отдельный вид активностей. Появится специальная зона для мероприятий, на которой установят сцену и модульную мебель. Между деревьями оборудуют места для чтения. Около детской площадки откроется еще одна детская зона для игр. Будет также место для йоги, пространство с гамаками, площадка для выгула собак.

«Очень рады предстоящему благоустройству парка! Каждый день здесь гуляем. Здорово, что теперь в парке будет много функциональных зон. Особенно ждем площадку для выгула собак», — поделился местный житель Сергей Давыдов.

Общая площадь благоустройства — 1,6 гектара. Подготовка к проведению работ началась в конце прошлого года. Уже проводятся основные работы. Пока удалось демонтировать бортовые камни и плитку. Сейчас подстилают песок для дорожек.