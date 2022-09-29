Парк Победы открылся после благоустройства в Наро-Фоминске и получил название «Патриот» | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Парк Победы открылся после благоустройства в Наро-Фоминске и получил название «Патриот»

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В Наро-Фоминске закончились работы по благоустройству парка Победы, который с этого момента носит новое название — «Патриот». Территория полностью преобразилась, рассказали в областном Министерстве благоустройства.

Этот парк — одно из самых ярких мест притяжения для горожан и гостей Наро-Фоминска. В этом году было решено, что там нужно провести масштабную реконструкцию и сделать парк еще более комфортным для посетителей, но при этом особенно важно было максимально сберечь лесной массив.

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«Разместили образцы военной техники, привели в порядок памятник-самолет МиГ-17, обустроили зоны активного и спокойного отдыха. Парк превратился в комфортную и уютную рекреационную зону для совместного семейного отдыха. Теперь, задача посетителей — бережно относиться к проведенному благоустройству», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Парк достаточно обширный, его общая площадь составляет около 10 гектаров. Теперь большая территория оказалась разбита на несколько функциональных зон, там появилась комфортная сеть пешеходных дорожек, вдоль них расставили скамьи и урны, есть также велодорожка для любителей активного образа жизни. В парке провели реконструкцию памятника-самолета МиГ-17 и оборудовали зону экспозиции военной техники.

Кроме того, в парке «Патриот» появился маршрут из деревянного настила, оборудована спортивная зона, в которой размещено множество уличных тренажеров. Там работает воркаут зона и площадка для йоги. Для детей в парке появилась современная площадка, на которой установили безопасное мягкое покрытие из резиновой крошки, также там открылся туалетный модуль и несколько велосипедных парковок.

В парке теперь можно проводить масштабные мероприятия — открылся уличный кинотеатр с амфитеатром. Появилась площадка для выгула собак, а также множество мест для тихого отдыха, например, с шахматными столами. Особенное внимание уделялось комфортному освещению парка и уровню безопасности, который достигается за счет многочисленных камер видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что жители Московской области очень надеются, что в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

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