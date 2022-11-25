Подмосковье 25 ноября 2022, 19:37 Парк Победы открыли после реконструкции в Волоколамске

Читать 360tv в

Масштабную реконструкцию парка Победы завершили в Волоколамске. В городе состоялось торжественное открытие обновленной зоны отдыха, рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

Реконструкцию осуществили в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Реклама

« Волоколамск является активным участником нацпроекта «Жилье и городская среда». На протяжении нескольких лет в городе благоустраиваем общественные территории. В этом году провели масштабную реконструкцию парка Победы. Разница между тем, что было, и как сейчас выглядит территория — колоссальна», - отметил Михаил Хайкин.

Реклама

В парке выполнили большой объем работ — организовали несколько функциональных зон с различными видами активностей, проложили пешеходные дорожки, привели в порядок Аллею Памяти — здесь заменили покрытие на тротуарах, высадили цветы, поставили скамьи и урны. Также в ходе благоустройства в парке создали зону для проведения городских мероприятий со сценой и амфитеатром.

Также обустроили воркаут-зону, зону для игр детей рядом с существующей детской площадкой. Для любителей йоги в парке теперь есть свое пространство с покрытием из деревянного настила, появилась зона для релакса с уличными гамаками. В парке провели озеленение и установили современное уличное освещение, а также камеры видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что благоустройство провели в 19 скверах Подмосковья в этом году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».