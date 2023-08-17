Подмосковье 17 августа 2023, 11:47 Парк Победы благоустроят в Краснозаводске к сентябрю Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство парка Победы продолжается в Краснозаводске. Там появятся пешеходные и велосипедные маршруты, большая площадка для детей и современная парковая мебель. Работы планируют завершить к 1 сентября.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, парк победил на всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

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«Сейчас на территории 3,5 гектара идет активная работа, более 65% уже сделано. После ее завершения, в сентябре этого года, у сергиевопосадцев появится еще одно красивое благоустроенное пространство для досуга и отдыха», — сказал министр.

Также там откроют пункт проката, станцию обслуживания велосипедов и столы для настольного тенниса. Для посетителей будут доступны места выгула домашних животных. На территории парка проведут озеленение и установят современную систему освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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