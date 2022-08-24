В скором времени жители Подольска смогут гулять по новому современному парку площадью 70 гектаров. В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев посмотрел на уже благоустроенный городской парк. Глава региона прогулялся по новому месту притяжения с местными жителями и выслушал их пожелания.

Андрей Воробьев тепло поприветствовал отдыхающих. Они рассказали, что местным все нравится — в парке есть футбольное поле, ледовая арена, лодочная станция и многое другое. Губернатору сообщили, что площадь обновленного парка составляет девять гектаров — места хватает всем.

По словам главы Подмосковья, совсем скоро в округе появится еще одно место для прогулок. Власти Московской области благоустроят 70 гектаров для отдыха.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Мы сейчас доходим до лесопарка. Там будет 70 гектаров, Дубровицкий лес, парк в лесу», — рассказал губернатор жителям. Они с радостью восприняли эту новость.

Глава Подмосковья пообщался с детьми у фонтана, поздоровался со взрослыми и рассказал, что благоустройство в регионе очень востребовано, и президентские программы помогают воплощать проекты в жизнь.

«Задача — чтобы каждый год в каждом парке что-то менялось, добавлялось», — подчеркнул губернатор.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В конце прогулки Андрея Воробьева попросили уделить чуть больше внимания благоустройству в других населенных пунктах округа. Также люди попросили продлить набережную в обновленном парке. Губернатор пообещал учесть пожелания горожан.