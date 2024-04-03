Подмосковье 03 апреля 2024, 15:54 Парк «Пехорка» вошел в топ-3 популярных в Подмосковье на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Парк «Пехорка» на прошлой неделе посетили более 34 тысяч человек. Он вошел в топ-3 по популярности у гостей и жителей Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в парке, расположенном в центре Балашихи, излюбленные места — это детские площадки и спортивная зона.

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Для любителей активного отдыха работают пункты проката спортивного инвентаря, а летом все желающие могут покататься на лодках.

Для владельцев собак обустроили площадку для выгула питомцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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