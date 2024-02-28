Подмосковье 28 февраля 2024, 14:33 Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым за неделю в Подмосковье Пресс-служба Минблаго МО

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Самым посещаемым парком в Подмосковье за прошедшую неделю стала «Пехорка» в Балашихе. Ее посетили 43 тысячи человек.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в парке работает много развлекательных зон для детей. Гости могут прокатиться на тюбинговой горке, катке с искусственным льдом, а также воспользоваться прокатом и теплой раздевалкой. В парке работает заточка коньков, камеры хранения, туалет и кафе.

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