28 февраля 2024, 14:33
Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым за неделю в Подмосковье
Самым посещаемым парком в Подмосковье за прошедшую неделю стала «Пехорка» в Балашихе. Ее посетили 43 тысячи человек.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в парке работает много развлекательных зон для детей. Гости могут прокатиться на тюбинговой горке, катке с искусственным льдом, а также воспользоваться прокатом и теплой раздевалкой. В парке работает заточка коньков, камеры хранения, туалет и кафе.
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