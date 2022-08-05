В Балашихе ко Дню города для посещения должны открыть парк «Пехорка — лес». В нем продлят набережную, организуют детские площадки и места для пляжного волейбола. Вмешательство в природу при этом будет минимальным.

Парк обустраивают в экологичном стиле. Мостить дорожки асфальтом не планируют. Покрытие уложат только мягкое, в гранитном отсеве.

«Мы видим уже контуры (набережной — прим. ред.). В скором времени закончат устройство тропиночной сети по территории леса. Рассчитываем, что к 17 сентября, ко Дню города, основные работы завершат, и парк откроют для посетителей», — отметил глава городского округа Сергей Юров во время выездного совещания на объекте.

Работы, по его словам, идут хорошими темпами. Подрядчик позаботился о большем количестве сотрудников, поэтому устройство основания для набережной — технически сложный процесс — почти закончили. Скоро начнется укладка настила из лиственницы. А вдоль всей набережной появятся беседки, веранды, навесы с шахматными столами и местами для сидения.

В парке установят элементы навигации и уличное освещение. Для безопасности отдыхающих поставят камеры видеонаблюдения. На работы по созданию новой зоны «Пехорка — лес» выделили более 270 миллионов рублей. Она станет современным, удобным и многофункциональным пространством для отдыха.

«Пехорка — лес» будет продолжением парка «Пехорка» и увеличит его территорию на 18 гектаров. Благоустройство зоны отдыха реализуют в рамках региональной программы «Парки в лесу». Она стартовала в 2021 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.