Подмосковье 27 февраля 2023, 15:59 Парк «Патриот» стал самой посещаемой площадкой на Масленицу в Подмосковье

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Более 500 тысяч человек побывали на праздниках, концертах и ярмарках, организованных на Масленицу в Подмосковье. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, какие объекты оказались наиболее популярными у жителей и гостей.

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Самым посещаемым объектом на масленичной неделе 2023 года стал парк «Патриот» в Одинцовском городском округе — его посетителями стали 43,5 тысячи человек. Другими популярными площадками стали дома культуры, музеи, учреждения образования и спорта округа Подольск. На Масленицу здесь побывали 42 тысячи человек. Еще 36,5 тысячи жителей и гостей посетили парки и культурные учреждения в Одинцове. На уличных площадках Раменского отметились 25 тысяч человек.

Участники народных гуляний активно знакомились с традициями празднования Масленицы и старинными русскими забавами, посещали мастер-классы по выпеканию блинов и другие. Для гостей работали ярмарки с угощениями и сувенирами ручной работы. Гости могли продегустировать блины с разными начинками в парках, на площадях и в скверах. Кульминацией событий стало сжигание масленичных чучел.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много мероприятий к 8 Марта, включая необычные.