Парк «Патриот» благоустроили в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 10:50 Поделиться Telegram

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Viber Парк «Патриот» благоустроили в Наро-Фоминске

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Спортивная и детская площадки, военная техника, качели и арт-объекты появились в парке «Патриот» в Наро-Фоминске после благоустройства. Его открыли после преображения на минувших выходных.

В обновленном парке можно не только отдохнуть и полюбоваться природой — теперь там проводят пешеходные экскурсии. Как рассказал научный сотрудник краеведческого музея Наро-Фоминска Федор Пущин, парк находится у песчаных гор, где однажды обнаружили одну из стоянок древнейших людей, населявших планету.

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«Здесь мы устроили уже несколько экскурсий, людям очень интересно. Надеюсь, что после таких экскурсий их заинтересует и наш музей. В дальнейшем мы будем здесь постоянно проводить экскурсии для жителей и гостей нашего города», — рассказал он.

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Территорию парка оснастили современной системой освещения и камерами видеонаблюдения.

«Было здесь, конечно, не очень раньше. Нельзя было особо погулять, разгуляться. Теперь здесь добавились различные площадки, спортивная площадка, даже вон там амфитеатр», — поделился местный житель.

В день открытия парка в амфитеатре показали фильм «Африка», а у памятника самолету Миг-17 прошел флешмоб — волонтеры выстроились в форме букв Z и V в знак поддержки СВО.

Всего за время реализации программы «Парки Подмосковья» благоустроили свыше 20 объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости начала подготовки техники к зиме. Он заявил, что важно, чтобы снег не стал неожиданностью для региона.

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