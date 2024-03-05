Подмосковье 05 марта 2024, 14:16 Парк-отель в Солнечногорске успешно реализовал инвестиционный проект при поддержке государства пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Парк-отель Lesnoy в Солнечногорске осуществил инвестиционный проект благодаря госпомощи. За счет субсидии от Министерства культуры и туризма Московской области, в парке было построено 12 модульных коттеджей. Первых посетителей они приняли уже в новогодние праздники.

Заместитель главы администрации Солнечногорска, Кирилл Типографщик, провел встречу с руководством парка-отеля и обсудил планы развития предприятия и туристической отрасли в целом. Он подчеркнул важность увеличения числа рабочих мест и привлечения туристов в регион. Замглавы выразил готовность оказать помощь в подборе персонала и размещении информационных указателей на Ленинградском шоссе.

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В декабре 2023 года парк-отель Lesnoy занял второе место на конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области». Он также пользуется высокой популярностью на туристических порталах и был номинирован на престижную российскую премию Russian Business Travel & MICE Award.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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