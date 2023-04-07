Подмосковье 07 апреля 2023, 19:18 Парк-отель «Морозовка» в Солнечногорске привели в порядок после зимы

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Парк-отель «Морозовка» в деревне Льялово в Солнечногорске привели в порядок после зимы. На данный момент объект содержит и охраняет собственник — «ПАО Газпром».

Парк-отель — это более 46 гектаров живописной территории на берегу Клязьмы, ценное место для археологов и объект культурного наследия России. Когда-то сюда приезжали Ленин, Луначарский, Киров, проект строительства главного дома курировал лично Иосиф Сталин. Сейчас парк стал центром притяжения для многих туристов.

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Строения, заложенные еще в XVIII веке, сочетаются с более современными, при этом сохраняя особую атмосферу. Для гостей предусмотрели 54 номера в основных корпусах, а также коттеджи, дачи и дополнительный дом. Для местных жителей соорудили очистные сооружения, две котельные, ВЗУ, скважины с артезианской и минеральной водой, станцию обезжелезивания и инженерные сети.

«Конечно, все объекты находятся в хорошем состоянии, в нормальном, нормативном и мы, конечно, зиму не фиксировали здесь никаких аварий, но что говорит о том, что „Газпром“ качественно подходит к выполнению своих обязательствам, в том числе социальных, перед нашим населением», — заявил глава Солнечногорска Константин Михальков.

Администрация округа предложила помогать работникам парк-отеля, которые трудятся на его благо годами, а также всегда быть на связи и вместе решать любые возникающие сложности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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