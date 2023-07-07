Подмосковье 07 июля 2023, 13:41 Парк «Наташинские пруды» начали благоустраивать в Люберцах Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство парка «Наташинские пруды» началось в Люберцах. Первый этап работ планируют завершить осенью.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, «Наташинский парк» пользуется большой популярностью у жителей и гостей округа. Его сделают комфортным и интересным как для взрослых, так и для детей.

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«В 2020 году мы проводили здесь работы по благоустройству центральной площади, а также построили многофункциональную игровую зону. В этом году продолжаем работы по обустройству территории и превращению ее в полноценную рекреационную зону», — сказал министр.

Местом проведения мероприятий и праздников станет главная площадь. Там обустроят сцену, павильоны и киоски. Зона тихого отдыха расположится около прудов — там будут прогулочные дорожки, смотровые площадки и лодочная станция. Также в парке разместятся игровые площадки для детей и зона для занятий спортом.

Гости смогут воспользоваться спортивной площадкой с тренажерами, полем для баскетбола и футбола и поиграть в настольный теннис. На территории разместят экстрим-зону с памп-треком, площадку для выгула собак и велодорожки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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