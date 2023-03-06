Подмосковье 06 марта 2023, 12:32 Парк на улице Майора Удачина благоустроят в Егорьевске к августу

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В этом году в Подмосковье завершатся работы по благоустройству парка «200 лет Егорьевску». Открытие обновленной территории запланировано на август. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Егорьевск может стать местом проведения досуга для соседних населенных пунктов, расположенных на расстоянии до часа пути, а также для дачников в летний период. Население близлежащих населенных пунктов составляет около 400 тысяч человек, а в летний период к ним может присоединиться еще более 60 тысяч дачников», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, территория отдыха будет посвящена творчеству известного детского писателя Эдуарда Успенского, который родился в Егорьевске. Концепция благоустройства обсуждалась с жителями округа. Так, например, было принято совместное решение переименовать парк в «Парк Эдуарда Успенского».

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Главной осью парка станет «Тропа Эдуарда Успенского» с музейно-выставочным центром «Голубой вагон», кафе, территорией отдыха и местом для буккроссинга. В административной зоне расположится инфокиоск, а также пункт проката и кафе «Деревня Простоквашино». Для любителей активного отдыха в парке разместят памп-трек, а также небольшую сцену со скамьями-трибунами. Там также появится трасса для роликов и коньков, велодорожки, лодочная станция с пирсами и многое другое. Над рекой Гуслица будет проложена экотропа и оборудован веревочный парк.

Для детей построят тематические игровые площадки «Телефонная будка» и «Ящик с апельсинами».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность качественного благоустройства парков и скверов. По его словам, от благоустройства этих территорий зависит качество жизни в Подмосковье.

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