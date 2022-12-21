Подмосковье 21 декабря 2022, 10:37 Парк на улицах Каляева и Чапаева благоустроят в Павловском Посаде Unsplash

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Подрядчика для благоустройства парка в Павловском Посаде определят через торги. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Закупка на благоустройство общественной территории уже опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Компании смогут подать заявку до 11 января 2023 года.

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После победы в электронном аукционе подрядчику нужно будет провести демонтажные и подготовительные работы на участке, установить наружное освещение и камеры видеонаблюдения. При благоустройстве в парке должны появиться малые архитектурные формы, проезды, тротуары, площадки, озеленение и многое другое. Площадь земельного участка составляет более 27 тысяч квадратных метров, а первоначальная стоимость контракта — свыше 256 миллионов рублей.

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Благоустройство нужно будет выполнить в 2023 году.

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