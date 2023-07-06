Подмосковье 06 июля 2023, 09:16 Парк Мира в Мытищах благоустроят к 1 сентября

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Депутаты Мытищ вместе участниками «Активного долголетия», представителями администрации, Общественной палаты и Совета ветеранов округа оценили благоустройство парка Мира. Работы там завершатся к 1 сентября.

Заместитель главы администрации Мытищ Кирилл Дунаев рассказал о проекте. Он отметил, что все работы, несмотря на большой объем, будут завершены к 1 сентября и жители округа получат прекрасный подарок ко Дню города.

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Первой локацией, где остановилась комиссия, был памятник воинам-интернационалистам «Фонтан слез». В связи с изношенностью коммуникаций подача воды в фонтан была прекращена, много раз проводились работы по замене разбитых плит.

Как подчеркнул председатель Совета ветеранов округа Вячеслав Муравьев, ветераны обратились к депутатам с предложением включить благоустройство вокруг памятника в общий проект. Это предложение поддержала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Выездная комиссия также ознакомилась с ходом работ на детской площадке и фонтане.

Сейчас в парке идет укладка плиток на дорожках. При этом учтены пожелания людей с ограниченными возможностями здоровья: везде на обновленных дорожках отсутствуют бордюры. Это важно и для маленьких посетителей, которые любят покататься на самокатах. Также на одной из обновленных круговых площадок устанавливают освещение.

Как отметил председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, в этом году значительные денежные средства по представлению главы городского округа Юлии Купецкой были выделены на благоустройство значимых общественных территорий. Одной из таких территорий и является парк Мира.

Жители округа поддерживают реконструкцию и обновление парка. Андрей Николаевич также добавил, что тему благоустройства общественных территорий держит на личном контроле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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