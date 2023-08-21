21 августа 2023, 18:21
Парк Мира в Коломне благоустроят до конца года
В Коломне на улице Гагарина благоустроят парк Мира. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
В рамках второго этапа на объекте создадут комфортные условия для отдыха жителей города. Подрядчику предстоит выполнить демонтажные и подготовительные работы, установить освещение, видеонаблюдение, а также малые архитектурные формы.
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Обустройство территории проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Все работы планируют завершить до конца года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
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