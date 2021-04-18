Парк машин скорой помощи в Московской области будет расширяться, поэтому нужно продолжить модернизацию службы скорой помощи. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказал губернатор Андрей Воробьев.

«Мы увидели, что скорую помощь нужно значительно усиливать. Поэтому очередные машины, которые порядка 170 штук мы закупили, они для того, чтобы в каждый муниципалитет доставить машины, оснащенные всем необходимым», — заявил глава Подмосковья.

По его словам, сейчас наблюдается неплохая оснащенность. Тем не менее необходимо продолжать модернизацию службы реанимации, чтобы оказывать помощь в особо сложных ситуациях.

Парк машин скорой помощи будет расширяться и дальше, добавил Воробьев.

Ранее губернатор передал областной станции скорой помощи ключи от новых автомобилей. Машины подарили Балашихе, Домодедову, Истре, Королеву, Красногорску, Люберцам, Раменскому городскому округу, Химкам, Одинцову, Мытищам и Подольску. Подстанции скорой помощи Московской области получили 42 новые машины с медицинской техникой. Среди них есть те, которые относятся к классу B, и реанимобили. А за 2021 год автопарк увеличится на 25%.