Подмосковье совместно с Третьяковской галереей откроет уникальную выставку в Одинцове | 360°

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Подмосковье совместно с Третьяковской галереей откроет уникальную выставку в Одинцове

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Выставка современного искусства под открытым небом развернется в Одинцове при поддержке Третьяковской галереи. Ее откроют в «Парке Малевича». Она объединит серию скульптур и паблик-арта — зрители увидят работы художников, нашедших вдохновение в идеях авангарда и переосмысливших наследие XX века.

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На выставке покажут работы всемирно известных российских художников. Это Франсиско Инфантэ-Арана, Вячеслав Колейчук, Леонид Тишков, Игорь Шелковский, Аристарх Чернышев.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что экспозиция раскроет связь парка с Казимиром Малевичем — ключевой фигурой русского авангарда. Выставку откроют 29 сентября.

Экспозиция открывает серию совместных проектов в Московской области с участием ведущих культурных институтов России

Ирина Каклюгина.

По ее словам, Подмосковью очень важно сотрудничество с Третьяковской галереей, а это очередной масштабный проект.

«Мы всегда мечтаем, чтобы произведения действительно современного российского искусства появлялись в наших общественных пространствах, на улицах городов, в парках», — отметила заведующая отделом новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова.

Гости парка смогут воспользоваться аудиогидом «При чем тут Малевич?».

«Взаимодействие галереи и парка, поддержанное инвесторами, принесло интересный результат. Уверен, что выстраивание таких культурных мостов между регионами может дать очень необычный опыт», — сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Ирина Горлова добавила, что этот проект уникален. Он подарит жителям возможность встретиться с искусством под открытым небом.

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