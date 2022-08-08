Парк Малевича в Одинцове получил спецприз премии за лучшие городские проекты

Парк Малевича в городском округе Одинцово получил специальный приз премии MUF Community Awards 2022 в категории «Новые пространства».

Ежегодно награду присуждают за яркие достижения в области городских проектов и инициатив. За победу боролись городские проекты, культурные и социальные инициативы, благотворительные фонды, стартапы и отдельные люди. Награды вручили по 18 номинациям.

«Парк Малевича — уникальная парковая территория, площадью более 360 гектаров. Расположен в живописном месте Одинцовского городского округа. Сегодня это современная территория, объединяющая отдых на природе, искусство и спорт», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство парка Малевича начали в 2019 году. Пространство парка наполнено формами супрематизма. Архитекторы ставили задачу передать дух русского авангарда и сделать настоящий арт-парк. Кроме того, важно было сохранить и обновить то, к чему привыкли местные жители: спортивную инфраструктуру, красивую природу и спокойную атмосферу.

Казимир Малевич часто бывал в соседней Немчиновке, гулял в этих местах и вдохновлялся местными пейзажами. Авторы проекта наполнили территорию художественными отсылками. В архитектуре парка используются геометрические формы — квадрат, круг, треугольник — и зеркальные поверхности.

Открылся для гостей парк в 2020 году. Теперь самые заметные объекты в нем — это зеркальная входная группа, созданная художником Григорием Ореховым по мотивам картины «Черный квадрат» Каземира Малевича, а также искусственный водопад.