Подмосковье 08 февраля 2023, 14:23 Парк львов под Клином спас измученную и отощавшую пуму из передвижного зоопарка

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Пума семи лет по кличке Бостон несколько лет отработала в передвижном зоопарке, живя в тесной клетке и питаясь одной курицей. Когда бизнес накрылся, животное и вовсе перестали кормить, доведя до истощения. Кошку спас питомник львов «Земля прайда», который находится недалеко от деревни Кузнецово под Клином.

По словам специалистов питомника «Земля прайда», животное было истощено и находилось практически на грани смерти. Решение нужно было принимать быстро. Пуму выкупили у прежних хозяев за 200 тысяч рублей.

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«Обычно такие бедолаги новым хозяевам не нужны, их не покупают. Животные живут в бедных условиях, их психика может быть нарушенной», — объяснил директор парка львов Виктор Агафонов.

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Вот и Бостон всю свою жизнь провел в маленькой клетке площадью всего восемь «квадратов», что крайне мало для такого хищника. Из удобств у него была только тряпка на полу.

Первым делом пуму обследовали ветеринары. Заболеваний не нашли, но выявили проблемы с питанием. Раньше Бостону давали одну только курицу, и то в недостаточном количестве, что плохо для здоровья такой крупной кошки. Первое время пума отказывалась полноценно питаться в «Земле прайда», отвергая говядину, кролика и утку. Специалисты будут менять рацион нового обитателя постепенно.

В клинском приюте для больших кошек «Земля прайда» на пяти гектарах живут львы, тигры, пантеры и леопарды, в том числе редкие виды. У каждого обитателя — своя история спасения.

«Мы принимаем не всех, а только тех, кому нужна помощь. Если не можем кого-то взять, находим животному другое место для новой жизни», — говорит Виктор Агафонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.