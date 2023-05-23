Подмосковье 23 мая 2023, 16:36 Парк культуры и отдыха в Жуковском благоустроят к 2024 году министерство благоустройства

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Специалисты приступили к работам по восстановлению территории парка культуры и отдыха в Жуковском, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. Мероприятия проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и планируют завершить в 2024 году.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, при разработке концепции благоустройства территории были учтены все запросы и пожелания местных жителей.

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«В парке планируется обустройство отдельных маршрутов для велосипедистов, для прогулок мам с детьми, появятся экотропы с натуральным покрытием. Будет сохранено то зонирование, к которому жители привыкли, но парк станет более связным и удобным», — рассказал министр.

На территории предусмотрены прогулочная, детская, спортивная и техническая зоны, а также места тихого отдыха, аттракционов, пикника и массовых мероприятий. Все новые точки распределены равномерно по парку и рассчитаны на разнообразные запросы жителей.

Со стороны главного входа от улицы Пушкина посетителей увидят входную группу, выполненную в минималистичном стиле из дерева, не противоречащей природной концепции парка. Пространство у амфитеатра останется территорией для мероприятий и активного отдыха. Дорожное покрытие в этой зоне будет из плитки, сквозь которую со временем прорастет трава. Действующие павильоны обновят для поддержания единого архитектурного стиля. Их кровлю защитят от скопления влаги стандартными ливнестоками.

На спортивной зоне оборудуют площадку для воркаута, поле для бадминтона и трибуну с навесом и зоной отдыха. Покрытие детской территории будет выполнено из EPDM-крошки. Оборудование на всех площадках станет полностью из дерева.

Кроме того, от главной площади с амфитеатром проложат экологичную тропу с теневыми навесами и игровыми столами для домино и шахмат. Также в парке установят малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения и уличные фонари, выполненные в нейтральном дизайне, сливающемся со стволами деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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