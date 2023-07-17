17 июля 2023, 09:19
Парк Киово в Лобне благоустроят к октябрю
Второй этап благоустройства парка Киово вскоре начнется в Лобне. Работы завершат к октябрю.
Пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области сообщила, что портал Единой информационной системе в сфере закупок уже опубликовал извещение об открытом конкурсе по благоустройству парка. Конкурс пройдет в электронном формате.
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Подрядчику предстоит провести озеленение, обустроить резиновое и противоскользящее покрытие на дорожках, установить входные группы, дорожные знаки, малые архитектурные формы и системы водоотведения. Кроме того, в порядок приведут территорию вблизи озера Киово.
«Еще один важный проект для города — благоустройство парка Киово. Местное озеро является памятником природы федерального значения. Для нас было важно привести это место в порядок и сделать зону отдыха у воды», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Работы проведут в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов.
Ранее глава городского округа Лобня Игорь Демешко отметил, что в 2024 году также облагородят сквер в микрорайоне Депо, победивший на всероссийском голосовании.
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Благоустройство
Лобня
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