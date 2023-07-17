Подмосковье 17 июля 2023, 09:19 Парк Киово в Лобне благоустроят к октябрю пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Второй этап благоустройства парка Киово вскоре начнется в Лобне. Работы завершат к октябрю.

Пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области сообщила, что портал Единой информационной системе в сфере закупок уже опубликовал извещение об открытом конкурсе по благоустройству парка. Конкурс пройдет в электронном формате.

Реклама

Подрядчику предстоит провести озеленение, обустроить резиновое и противоскользящее покрытие на дорожках, установить входные группы, дорожные знаки, малые архитектурные формы и системы водоотведения. Кроме того, в порядок приведут территорию вблизи озера Киово.

«Еще один важный проект для города — благоустройство парка Киово. Местное озеро является памятником природы федерального значения. Для нас было важно привести это место в порядок и сделать зону отдыха у воды», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Работы проведут в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов.

Ранее глава городского округа Лобня Игорь Демешко отметил, что в 2024 году также облагородят сквер в микрорайоне Депо, победивший на всероссийском голосовании.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».