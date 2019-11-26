Парк «Изумрудный город» появится в солнечногорской Андреевке в 2020 году

«Изумрудный город» появится в скором времени в солнечногорской Андреевке. Это будет сказочный парк с велодорожкой, скульптурами и качелями.

В Андреевке уже приступили к строительству первой очереди парка: разровняли площадку и полностью очистили ее от мусора и кустарников. Планируется до конца года сделать пешеходные дорожки и уложить в зоне активного отдыха прорезиненное покрытие. Завершить строительство планируется к лету 2020 года.

Источник фото: телеканал «360»

Новый парк планируется разбить около домов № 21, 22, 27 и 28 в поселке Андреевка. Там будут детская и спортивная площадки, скамейки, пешеходные дорожки и клумбы. Также в парке в трех местах обустроят площадки-полянки с фигурами главных героев книги «Волшебник Изумрудного города»: девочки Элли с собакой Тотошкой, Железного дровосека, Трусливого льва и Страшилы.

По периметру всего парка будет проходить освещенная двухполосная велодорожка, которую в зимнее время можно будет использовать для организации лыжной трассы. Парк оборудуют комплексной системой освещения, установят урны, указатели и информационные щиты. Кроме того, предусмотрено оборудование скважины в технической зоне близ дома №28.

«В основу концепции организации парка легли вспоминания о замечательной детской книге Александра Волкова „Волшебник Изумрудного Города“ и желание перенести приключения главных героев в реальность, в наш современный мир», — рассказали в территориальном управлении Андреевка.

Кроме того, местные власти планируют высадить деревья вдоль северной границы парка, чтобы уменьшить шумовое воздействие на жителей близлежащих домов.