Парк имени Виктора Талалихина реконструируют в Подольске

В Подольске занялись масштабным благоустройством общественных территорий. Преображение парка имени Виктора Талалихина уже началось. Его реконструкция займет три этапа.

В парке построили спортивную и смотровую площадки, установили две ротонды и качели с видом на реку и город. Местные жители уже успели оценить новые локации.

«Город меняется в лучшую сторону. <…> Очень интересные локации сделаны. Вообще здорово просто прийти с семьей погулять, но и молодежи здесь тоже интересно», — сказала жительница Подольска Анна Григорьева.

Еще одна горожанка по имени Ольга признала, что парк стал одним из лучших зон. В нем хорошо работается.

«Люблю сюда приходить, поработать интеллектуально. Там есть качели. Если хотите помечтать, потворить, пофантазировать — это место, оно создано для того», — подчеркнула она.

Благоустройство парка имени Виктора Талалихина — крупный проект. Сейчас он проходит второй этап преображения. Работа кипит: на месте устанавливают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Продолжают и строительные работы — их ведут на танцевальной площадке.

«Сейчас идут работы по третьему этапу на сумму 151 миллион рублей. В этом году мы будем осваивать 57 миллионов, что также будет включать в себя мощение той части, которая прилегает к колесу обозрения и благоустроенной части парка, строительство лестницы около зеленого театра», — пояснил замглавы администрации городского округа Подольск Петр Гапонов.

В лучший вид приведут и городские скверы. Совсем скоро похвастаться изменениями смогут жители микрорайона Кутузово.

«В сквере, ограниченном улицами Давыдова, Курчатова и Сосновой в настоящее время заканчиваются работы по устройству тропиночной сети, созданию велодорожек, происходит наполнение благоустройства. Устанавливаются качели, торшерные светильники, производятся работы по засеву газонов», — сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации округа Александр Городничев.

Кардинально поменяется облик сквера 200-летия Подольска. Его ждет радикальная реконструкция. Подготовительные работы стартуют уже на следующей неделе.

«Мы видим, с каким воодушевлением горожане воспринимают те изменения, которые происходят в парке. Парк приобретает современный, комфортный облик. Появляются новые МАФы, удобные для проведения досуга. В таком режиме мы будем продолжать наши работы в течении ближайших лет», — добавил Петр Гапонов.

Новые зоны отдыха становятся центром притяжения горожан, которые лично могут отслеживать процесс благоустройства. Для этого по поручению главы муниципалитета Дмитрия Жарикова создадут специальный чат, где каждый житель сможет оставить свой комментарий или задать интересующий вопрос. Такой формат общения поможет учитывать их пожелания, ускорит процесс и улучшит качество работы.