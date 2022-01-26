Парк имени Талалихина благоустроили в Подольске

В прошедшем году в Подольске реконструировали парк имени Виктора Талалихина. Работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды». О реконструкции рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Городской парк культуры и отдыха находится в самом центре Подольска, где располагается микрорайон Парковый. Одна из его границ проходит вдоль речного берега, общая площадь парка составляет 28 гектаров.

В результате работ по благоустройству обновили вход в парк — там установили новую входную группу и сделали пешеходные дорожки, которые будут удобными для отдыхающих. Оборудовали также велосипедную дорожку, на которой можно припарковать велосипеды.

Перед входом установили сухой фонтан, также оборудовали специальные зоны отдыха. К услугам посетителей — парк-топиарий, две смотровые площадки и площадка для занятий ворк-аутом. Вдоль дорожек установили качели, скамейки, есть даже теннисные столы. Кроме того, на территории впервые появился так называемый «Свадебный парк», где установили две ротонды и качели.

После всех работ по реконструкции парк украсили новыми ограждениями, обустроили навигацию. Также на территории установили модульный туалет. Для тех, кто приезжает на отдых на машине, оборудована парковка — ее расположили слева от главного входа. В парке установили энергосберегающие лампы в фонарях, высадили новые деревья и кустарники, расстелили газон.