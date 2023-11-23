Подмосковье 23 ноября 2023, 15:01 Парк имени Лямина в Яхроме украсят иллюминацией к зимнему сезону Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Парк имени Лямина в Яхроме готовится к открытию зимнего сезона. К 1 декабря там установят новогодние елки и фотозоны, украсят праздничной иллюминацией входные группы и позаботятся о музыкальном сопровождении.

Подготовку парков к зиме обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов.

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«Первого декабря все муниципалитеты должны быть готовы зажечь елки, порадовать жителей праздничной иллюминацией. Главные площадки для зимнего отдыха — это парки. Наша задача — сделать так, чтобы там кипела жизнь», — отметил Воробьев.

Сейчас специалисты собирают в парке имени Лямина семиметровую елку. Ее украсят гирляндами и игрушками, а на верхушке установят звезду. Рядом оборудуют световую фотозону «Конверт» и установят две фигуры оленей с подсветкой.

Территорию парка, в частности входные группы, домики, сцену и столбы на нижней площадке каскадного фонтана, украсят светодиодными гирляндами.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

«По традиции праздничную иллюминацию на улицах и общественных территориях округа зажгут уже в начале декабря. Новогодняя атрибутика появится и во всех учреждениях культуры. Кроме того, в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“ каждые субботу и воскресенье в парке имени Лямина будут проходить программы выходного дня: <…> концертные и анимационные программы, подвижные игры, танцы и хороводы с участием Деда Мороза и Снегурочки», — рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Кроме того, при подготовке к зиме администрация парка заключила договор на вывоз снега и подготовила площадки его временного складирования, вся техника также прошла проверку, а сотрудники получили зимнюю форму и инвентарь. Напомним, контроль чистоты в парках осуществляется с помощью системы «Безопасный регион».

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