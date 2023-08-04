04 августа 2023, 14:52
Парк имени летчика-испытателя Геннадия Стрекалова благоустроят в Мытищах к концу сентября
Благоустройство ведется в парке имени летчика-испытателя Геннадия Стрекалова в Мытищах. Работы завершат к 30 сентября.
Сейчас подрядчик завершил демонтаж старой плитки и приступил к обустройству новых пешеходных дорожек. Там также установят новую детскую площадку в тематике «Космос» площадью около 900 квадратных метров.
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Кроме того, планируется провести озеленение, установить лавочки, оборудовать тротуары и сделать освещение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о «второй жизни» парков. Так, в округах благоустраивают традиционные места отдыха, знакомые многим поколениям жителей региона.
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Мытищи
Парки
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