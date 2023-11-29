Подмосковье 29 ноября 2023, 12:32 Парк имени Лазутиной в Одинцове подготовили для зимнего отдыха Министерство благоустройство Московской области

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Парк имени Лазутиной в Одинцове подготовили для зимнего отдыха. Там обустроили лыжные трассы и экотропу для прогулок.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, площадь парка превышает 200 гектаров. В 2019 году он был признан одним из лучших в регионе.

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«В парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове мы подготовили лыжные трассы для классического и конькового хода. Их расстояние 4,5 километра и шесть километров. Также в парке есть и эко-тропа для прогулок. Также традиционно в парке готова самая протяженная тропа, которая составляет 12 километров», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Парк имени Лазутиной известен лыжероллерной трассой и дистанциями разной протяженности и сложности. Отдохнуть там могут жители всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал недавний снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.

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