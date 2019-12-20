Детские площадки и летняя сцена. Парк и сквер в Дзержинском ждет благоустройство

Жители Дзержинского в 2019 году активно голосовали на портале «Добродел» за благоустройство общественного пространства. Лидерами стали детский парк «Сказка» и сквер Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

По итогам соцопроса, 52% граждан посещают сквер Пушкина с детьми, но только 37% из них довольны благоустройством сквера. Больше всего посетителям не хватает площадки для малышей со скамейками для родителей. Для 82% важно наличие мест для тихого отдыха в сквере. А участники проекта «Активное долголетие» очень хотели бы, чтобы в парке появилось пространство для проведения поэтических и танцевальных вечеров.

Начальник отдела по благоустройству городской администрации Дзержинского Елена Андрюнина рассказала о планах организовать комфортную пешеходную среду на территории сквера и в зоне остановки общественного транспорта, при этом пешеходные дорожки будут выложены из тротуарной плитки. Также предлагается модернизировать освещение парка — на его территории установят грунтовые светильники и уличные фонари на литой чугунной опоре.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

«Появится зона для детей от четырех лет — там будут установлены игровые элементы и дополнительные лавочки. Вокруг памятника Александру Сергеевичу Пушкину появятся небольшая летняя сцена», — добавила Елена Андрюнина.

По ее словам, также территорию ждет озеленение — высадка кустов, в сквере разобьют клумбы и установят вазоны.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Более 60% посетителей «Сказки» — семейные пары с детьми, которые посещают парк несколько раз в неделю. Местная жительница Евгения Макарова высказала пожелание, чтобы существующие игровые объекты и покрытия привели в порядок и добавили современные игровые комплексы.

«Парк сейчас в состоянии серости. Хочется, чтобы он выглядел ярко и стильно выделялся из городского пространства», — заметила Евгения Макарова.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Согласно концепции, в парке появятся зоны для детей разного возраста и там будут установлены различные игровые комплексы. Для родителей также будут оборудованы уютные зоны отдыха. В парке полностью модернизируют систему освещения. Кроме того, там построят большой игровой комплекс в виде крепости.

«Парк „Сказка“ должен стать уникальным. Холмы, дюны, долины, живописный мост, деревья, цветы, кустарники — все это станет частью игрового пути. Парк будет состоять из зон с различными видами активности», — сделала акцент начальник отдела по благоустройству городской администрации Елена Андрюнина.

Концепция благоустройства общественных пространств пройдет общественные слушания. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова особо подчеркнула, что участие населения позволяет создать действительно востребованные общественные пространства.

«Вовлеченность населения в принятие решений и реализации проектов, реальный учет мнения жителей повышает их удовлетворенность городской средой, помогает сформировать положительную оценку и ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни. Наша задача — чтобы в городе было больше мест, где можно комфортно и безопасно проводить время», — заключила Людмила Иванова.

Благоустройство общественного пространства — приоритетная программа в рамках проекта губернатора Московской области «Формирование комфортной городской среды».