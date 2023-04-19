Подмосковье 19 апреля 2023, 10:10 Парк и набережную обустроят в новом жилом квартале в Красногорке компания Crocus Group

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Новый жилой квартал «Крокус Сити Тауэр» построят в Красногорске. Кроме домов, там появится парк, прогулочные зоны и социальные объекты.

Как рассказали в Минжилполитики, площадь проекта составит 27 гектаров, из которых три придутся на жилые дома. Так, там построят два комплекса бизнес-класса разной этажности, а также благоустроенный парк с набережной, детский сад на 800 мест, амбулаторию на 216 посещений в смену, школу на 2200 учеников и спортивный дворец.

Строительство квартала позволит закрыть все потребности жителей ЖК и Павшинской поймы.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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