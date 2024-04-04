Подмосковье 04 апреля 2024, 13:30 Парк «Фабричный» в Истре вошел в топ-5 в Подмосковье за прошлую неделю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Парк «Фабричный» в городском округе Истра на прошлой неделе посетили более 29 тысяч человек. Он оказался на четвертом месте по посещаемости.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в парке традиционно проводят время всей семьей, ведь недавно там открылся детский автогородок с дорожными знаками, железнодорожным переездом и работающими светофорами. Дети с удовольствием учат правила дорожного движения в игровой форме.

Реклама

В парке установлены уютные беседки, а для любителей активного отдыха работают спортивные и танцевальная площадка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».