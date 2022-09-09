Парк «Фабричный» благоустроили в Дедовске | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 10:26 Поделиться Telegram

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Viber Парк «Фабричный» благоустроили в Дедовске

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Одну из центральных и любимых локаций для отдыха и прогулок местных жителей обновили в Дедовске. Перемены в парке «Фабричный» оценят и взрослые, и дети.

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К примеру, здесь появилась новая детская игровая площадка. Она занимает площадь более тысячи квадратных метров, которая разделена на три автономных сектора для разных возрастов. Для самых маленьких здесь есть качели, для подростков — канатная полоса и полоса препятствий. Все игровые элементы отечественного производства и выполнены из дерева.

Этим летом в парке выполнили наружное освещение и проложили новую пешеходную сеть длиной почти 400 метров. А чтобы прогулка стала еще приятнее, здесь установлен и в скором времени начнет функционировать павильон с кофе и круассанами. Пока дети играют на распложенной рядом площадке или изучают правила дорожного движения в автогородке, родители смогут комфортно отдохнуть рядом.

Благоустраивать парк будут и дальше, тем более что еще далеко не все идеи воплощены в жизнь. Открытие же детских площадок планируется провести уже совсем скоро. Для и повод подходящий имеется, ведь 10 сентября в Дедовске отметят День города.

Недавно губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе существует высокий запрос от жителей на благоустройство. Поэтому во всех городских округах продолжат улучшать парки, скверы, набережные и другие общественные пространства.

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