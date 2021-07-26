Парк «Экоберег» в Химках расширят в следующем году

Власти Подмосковья запланировали расширение парка «Экоберег» в Химках на следующий год. В этом году будут решаться технические проблемы с бассейном, открытия которого все ждут. Об этом глава Химок Дмитрий Волошин доложил губернатору области Андрею Воробьеву в ходе совещания.

«Расширение парка „Экоберег“, микрорайон Левобережный, мы запланировали на следующий год, понимаем, как это делать. Второй момент — вопрос с бассейном, о чем спрашивали люди, когда он будет открыт. Я встретился с ректором, переговорил, он собирает все проблемы технические, какие есть, я буду помогать ему решать», — сообщил Волошин.

Губернатор Андрей Воробьев указал, что в этом месте существует еще один сложный поворот, и очень популярный — так называемая народная тропа. Он попросил Волошина обратить на это внимание и сделать тропу безопасной для велосипедистов и пешеходов.

«Мы с ректором института культуры говорим о том, чтобы часть территории они нам отдали и мы могли расширить, не трогая деревья. Сейчас мы проектируем этот второй вход, это сейчас в работе», — отметил глава Химок.

Лавочки будут размещены на этой неделе.