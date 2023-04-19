Подмосковье 19 апреля 2023, 10:40 Парк «Дубрава» в Павловском Посаде благоустроят к осени министерство благоустройства

Читать 360tv в

В Павловском Посаде благоустраивают парк «Дубрава» на месте заброшенного пустыря. Все работы планируют завершить в конце лета. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«В прошлом году эта территория набрала 5,59 тысячи голосов жителей во время всероссийского голосования за объекты благоустройства и заняла второе место по Московской области. Таким образом жители выразили свое мнение о том, что на месте пустыря они хотят видеть парк, и мы воплощаем их пожелания в жизнь», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Реклама

В новом парке появятся пешеходные зоны, дорожки для велосипедистов, территория для выгула животных, детская игровая площадка, а для участников «Активного долголетия» откроют центр для занятий. Также для удобства посетителей в парке оборудуют фудкорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на всероссийском голосовании жители Подмосковья смогут выбрать 56 мест, где появятся новые зоны отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».