Подмосковье 20 марта 2024, 17:01 Парк для занятий скейтбордингом откроют в сквере имени Марии Рубцовой в Химках в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В сквере имени Марии Рубцовой скоро начнется строительство скейт-парка площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Заниматься там смогут как начинающие, так и профессиональные скейтеры. Парк откроется в 2024 году.

Скейт-парк будет оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного катания: искусственными горками, препятствиями и специализированными покрытиями.

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«Я думаю, что для молодежи этот скейт-парк станет местом, где можно будет профессионально заниматься скейтбордингом, да и просто научиться виртуозному владению любым колесным транспортом», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

Кроме того, в 2024 году в городском округе запланирована реконструкция Химкинского лесопарка, которая включает в себя обустройство родника Святого Георгия, создание лыжероллерной трассы и благоустройство парковых зон.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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