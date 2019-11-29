Парк деревни Радумля благоустроят в 2020 году. Там появятся цветники, площадка для воркаута и светодиодное освещение

Часть парка в солнечногорской деревне Радумля преобразят в следующем году. Проект благоустроенной территории власти представили на суд местных жителей.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

На новой площадке рядом с прудом появятся пешеходные дорожки, зона тихого отдыха с цветником и площадка для воркаута. Оборудуют и территорию для занятия скейтбордом.

В парке восстановят детскую и спортивную площадки и установят 20 опор освещения со светодиодными светильниками. Помимо этого, поставят лавочки и урны.

Работы планируют начать весной 2020 года. Обновление парка проведут в рамках программы по благоустройству общественных пространств «Точки роста».

«Молодежь должна себя реализовывать, чтобы они были на улице, занимались спортом, — заметила местная жительница Марина Магилевец. — Мангалы поставить для отдыха, чтобы люди не где-то в лесу жгли костры. Все это пообещали — будут беседки, будут мангалы».

Источник фото: телеканал «360»

Жители также рассказали представителям администрации городского округа Солнечногорск о волнующих их проблемах. Так, по их просьбе в Пешковском может появиться новая хоккейная коробка, а также игровые площадки для детей разного возраста.

Подобные встречи с жителями солнечногорская администрация будет проводить несколько раз в месяц.