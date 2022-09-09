Парк «Авангард» благоустроят в Электростали в 2023 году | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber Парк «Авангард» благоустроят в Электростали в 2023 году

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Благоустройство парка «Авангард» продолжается в Электростали. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Как рассказал глава ведомства Михаил Хайкин, первый этап работ стартовал в августе. Их проводят по программе «Парки в лесу», инициированной губернаторов региона Андреем Воробьевым.

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«Благоустройство проведем с учетом пожеланий и предложений местных жителей, спортивных и бизнес-сообществ, которые принимали активное участие при разработке концепции», — добавил министр.

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По проекту в парке обновят дорожно-тропиночную сеть, обустроят вело-лыжные маршруты, входные группы, а также парковку и павильон для мастер-классов. На территории появится детская и спортивная площадки. Парк оснастят системой освещения и камерами видеонаблюдения. В министерстве рассказали, что объект будут благоустраивать в авангардном стиле.

Сейчас в парке проводят санитарную очистку территории и готовят основание для спортивной площадки. Часть парка откроется для прогулок этой зимой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл первый участок трассы М-12 в Подольске. Его открыли на три месяца раньше срока.

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