Подмосковье 11 сентября 2023, 02:00 Парк 200-летия города открыли в Егорьевске Министерство благоустройства Московской области

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Парк 200-летия Егорьевска открыли для посещения. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Работы по благоустройству начались в марте, сейчас их практически завершили.

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«На территории в 25 гектаров созданы все условия для комфортного отдыха. Мы ожидаем, что парк станет точкой притяжения не только для егорьевцев, но и для гостей из соседних городов",— заявил министр Михаил Хайкин.

Специалисты обустроили роллерную трассу и велодорожки, оборудовали подходы к детским площадкам. В парке появились тематические детские площадки по мотивам сказок Эдуарда Успенского. В центре находится сцена для мероприятий и смотровая площадка «Голубой вагон».

Рабочие установили пешеходный мостик, который ведет к детской площадке. В парке появились входные группы и павильоны «Домики». Территорию озеленили, установили современные уличные светильники. Скоро в зоне отдыха появятся камеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержания парков региона.

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