Встреча с детством. Парк 200-летия Егорьевска благоустроят в стиле любимых мультфильмов

В Егорьевске благоустроят парк 200-летия города. Решение о его модернизации приняли в прошлом году. Парк оформят в стиле известных советских мультфильмов. Обновленное общественное пространство будет носить имя Эдуарда Успенского.

Известный писатель и автор детских книг Эдуард Успенский — уроженец Егорьевска. И именно в его честь будет назван обновленный парк.

«Предложения по функциональному зонированию парка навеяны творчеством писателя. Литературные образы, созданные Успенским, череда ассоциаций родом из нашего детства стали вдохновляющим источником для преображения пространства», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что главная метаморфоза парка 200-летия Егорьевска — это появление места отдыха и эмоциональной социализации в мире смыслов и ценностей детского писателя.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Новой осью притяжения парка станет «Тропа Эдуарда Успенского». На ней построят несколько тематических объектов. Например, «Домик друзей» — анимационная студия для детей и взрослых. А также мастерская семейного творчества «Гарантийные человечки». Ряд построек для инфокиоска, администрации, проката, раздевалок и кафе будет носить название «Деревня Простоквашино» — по мотивам известного мультфильма.

Также на «Тропе» расположатся детские площадки «Телефонная будка» и «Ящик с апельсинами». Их названия напрямую связаны с биографией Чебурашки — трогательного и добродушного персонажа мультфильма, который из тропического леса попал в большой город. Его нашли именно в ящике с апельсинами, а телефонная будка на некоторое время заменила ему дом. В выбранных названиях детских площадок предвкушение приключений и радостных встреч с друзьями.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

В парке появится «Световой тоннель». Там будут расположены фонари с датчиками движения, сидения, карусель, скалодром, арт-объект «Тоннель для лазания» и песочница.

Будет в парке и музейно-выставочный центр «Голубой вагон» — стилизованное депо голубых вагончиков. Каждый из них представляет собой кафе, выставочное пространство или точку буккроссинга. Здесь же установят лавки-качели; над вереницей вагонов — смотровую площадку, напоминающую мост, который протянут над железнодорожными путями.

В центре пруда разместят интерактивный аттракцион «Жаб Жабыч». К нему можно будет добраться по музыкальной тропе, выложенной музыкальными плитками-камнями. При их нажатии будут раздаваться звуки кваканья жаб.

Приятный подарок для жителей города Егорьевска — многофункциональная сцена «Корзина». Помимо сценического пространства и комфортного зрительного зала, устроенного в виде амфитеатра, а также предусмотренных гримерок для артистов, здесь появится танцплощадка. Для проведения камерных мероприятий возведена Малая сцена, оснащенная медиаэкраном.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

В парке появятся транзитные велодорожки, а также предусмотрена трасса для роликов и коньков.

Над рекой Гуслицей раскинется экотропа «Вниз по волшебной реке». В непосредственной близости к воде появится веревочный парк «Вера&Анфиса» с гамаками и навесными переправами через реку.

Помимо зон для активного отдыха, в парке будут и места для тихого времяпрепровождения — укрытые от посторонних глаз беседки, специальные зоны для пикника. В районе реки расположатся лодочная станция и обзорная площадка, для рыбаков выделят специальные пирсы.

Для любителей домашних животных оборудуют площадку для выгула собак «Нематроскин». На ней установят интерактивный образовательный стенд, где можно почерпнуть много полезной информации о породах собак и уходе за ними.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Местные жители уже оценили преображение парка в Егорьевске. Надежда Петрова живет недалеко от парка и видит, как он меняется буквально на глазах: «Еще несколько лет назад территория парка был в запущенном состоянии, хотелось быстрее пробежать это место. Теперь мы с удовольствием гуляем здесь с детьми, проводим время с друзьями. Все новогодние праздники, практически каждый день, шли мероприятия — концерты, игры. Тут интересно».

Вячеслава Трифонова также радуют происходящие с общественным пространством перемены: «Здесь появились места для различных активностей: спортплощадки, велодорожки. Сам летом с удовольствием катаюсь по парку велосипеде! А зимой тут прокладывают лыжную трассу. Вот и сейчас ждем погоды, чтоб встать на лыжи».