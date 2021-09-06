Парфюмер вдохновился усадьбами Московской области и создал духи

Парфюмер Полина Казакова вдохновилась подмосковным музеем-заповедником «Усадьба Мураново» и создала новый аромат.

Новые духи парфюмера Полины Казаковой называются «Русская усадьба» и напоминают каждому свое: кому-то позднее лето, а кому-то любимые подмосковные места.

«Если закрыть глаза, то можно перенестись в русскую усадьбу, но не в царскую, не в помпезную с вензелями и белыми статуями, а купеческую или дворянскую с деревянными постройками, с банями, с яблоневым садом», — уточнила Полина Казакова, парфюмер.

Над этим ароматом Полина работала четыре месяца. В ее тетради собраны десятки сложных формул. И только одна оказалась той самой.

«Когда идея была сформирована, я поставила перед собой набор компонентов, которые помогут мне выразить эту идею. Самое важное в парфюмерии — это подобрать правильную концентрацию», — пояснила парфюмер.

Полина занимается парфюмерией два года, в ее коллекции — четыре основных аромата. Новые духи «Русская усадьба» — лимитированные. Флакон стоит три тысячи рублей. Аромат подойдет всем. Девушка считает, что духи должны быть унисекс.

В основе идеи духов «Русская усадьба» — желание передать аромат русского чаепития с самоваром, пряниками, большими баранками и медом.

Если на новый парфюм появится спрос, то не исключено что флаконы с ароматом подмосковных усадеб появятся в масс-маркете.