Подмосковье 31 июля 2023, 15:14 Параспортсмены из Мытищ вышли в финал Кубка губернатора по голболу пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Параспортсмены из Мытищ обыграли команду из Одинцова на турнире по голболу. Они вышли в финал Кубка губернатора.

Игра клубов «Авангард» и «Одинец» прошла в рамках дивизиона «Север». Матч завершился победой команды из Мытищ со счетом 6:4.

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Теперь местные спортсмены с нарушением зрения представят округ в финале Кубка губернатора по голболу. Им предстоит сразиться за звание чемпиона с победителями дивизиона «Юг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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